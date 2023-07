– Vi tar sikte på å avhøre de siktede i løpet av dagen, sier politiadvokat Svein Håland i Agder politidistrikt.

Onsdag ettermiddag styrtet et mikrofly utenfor Lyngdal på Sørlandet.

To menn på 25 og 29 år fra Mandal er siktet for å ha stjålet flyet.

Politiet undersøker om de to mennene var ruspåvirket, fordi det kan ha spilt inn på hendelsesforløpet.

– Det er rutinemessig tatt blodprøver av de to for eventuelt å avdekke om de var ruset da de førte flyet. Vi forsøker å avhøre de to i løpet av dagen i dag, sier politiadvokat Svein Håland i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Resultatet fra blodprøvene er ventet i løpet av et par uker.

– Den ene sitter i arresten i Kristiansand mens den andre fortsatt er på sykehus for behandling.

Begge de siktede er kjent av politiet fra.

De har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarere, ifølge Håland.