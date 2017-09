Flere veier stengt og deler av hus tatt av skred

Deler av et hus er tatt av et jordskred på Tveit i Kristiansand. Ifølge politet er ingen personer skadet. Også veien inn til huset er skadet. Det skal ikke være akutt fare for ytterlige boliger, men det tas kontakt med beboere i de nærmeste husene.

– Det var en person i huset, som denne kom seg ut, sier 110-operatør Bent Nicolaisen.

Lørdag hevet NVE flomvarselet til rødt nivå, som er høyest: «Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.»

Bygger seg opp i vest

– Fire veier i kommunen har vært stengt på grunn av oversvømmelser og skader, sier brannsjef Terje Glendrange i Flekkefjord kommune.

Nedbøren byr foreløpig på flest problemer i vest, og flomtoppen er venta søndag eller mandag.

– Nå har vannet en periode sunket litt, så vi har fått åpnet tre av veiene. Bare en vei til et hyttefelt ved Berrefjord er ufremkommelig.

Glendrange forteller at 20 veier i kommunen er skadet, men fremkommelige. Flere kjellere er oversvømt.

– Vi har rykka ut til flere boliger, og har alt mannskap ute.

Også i Farsund kommune er alt tilgjengelig mannskap ut, og det er i ettermiddag hold et ekstra beredskapsmøte.

Ifølge Kvinesdal kommunes nettside er veiene til Sørhelle, Nordhelle og Meland stengt.

Forhåndstapper magasinene

– Vi følger fortsatt situasjonen tett. Det er risiko for at jorder kan oversvømmes og at båter, brygger og andre gjenstander kan bli tatt av flomvannet. Publikum oppfordres derfor til å sikre flomutsatte gjenstander, sier seniorrådgiver Hanne Liv Refsnes i Agder Energi.

I de regulerte vassdragene blir dammer og magasiner brukt aktivt for å begrense skadeomfanget. Flere av magasinene er forhåndstappet for at man bede skal kunne håndtere flomtoppen, som ikke er ventet før seinere i helga.

André Loga Gjerde. Foto: Privat

– Det tar tid før regnet fra nedbørsfeltet renner ned i elvene. Vi venter ikke flomtoppen før søndag eller mandag, sier André Loga Gjerde, daglig leder i Arendals Vasdrags Brugseierforening, som regulerer Arendalsvassdraget.

Dette vassdraget sier NVE er spesielt utsatt for flom, i tillegg til Mandalsvassdraget.

– Vi har gjort tiltak og har økt forhåndstappingen for å redusere flomtoppen. Vi har tre store magasin og ett lite, men disse er bygd for kraftproduksjon og ikke for flomdemping, så når det regner veldig mye er elva i prinsippet uregulert, sier Gjerde.

En firbeint tass i Kristiansand har sikret seg mot nedbørsmengdene. Foto: Morten Rød / NRK

Han oppfordrer folk langs vassdraget til å sikre det de kan av eiendeler og ikke ta sjanser. Han ber dem også om å ta kontakt med kommunen dersom de har spørsmål.

– Vi følger situasjonen nøye, sier Gjerde.

Mye vann på veiene

– Det er flere veier med mye vann i Agder-fylkene nå. Særlig i Flekkefjord, Lyngdal og Farsund har vi fått melding om vann i veibanen flere steder, sier trafikkoperatør Leif Christensen på Vegtrafikksentralen.

Det regner tett på Sørlandet, men flomtoppen er ikke ventet før tidligst søndag. Foto: NRK

På E18 i Grimstad fikk en bil vannplaning og kjørte inn i autovernet.

Fylkesvei 656 i Lyngdal er stengt ved Kollevoll på grunn av store vannmengder i veibanen. Lenger nord er Fylkesvei 943 i Flekkefjord stengt ved Ersdal.

Statens vegvesen har mannskap ute flere steder for å se hva man kan gjøre.

– På Fylkesvei 306 i Evje- og Hornnes er det også problemer ved Flatebygd, fordi asfalten her gir etter på grunn av mye vann, sier Christensen.

– Sjekk båtene

Redningsselskapet oppfordrer folk langs kysten til å sjekke båtene sine, både om de er fulle av vann og om de er godt nok fortøyd.

– Alle må sjekke båtene, det er høyt vann og mye strøm i elvene, sier bestemann på «RS Bill» i Mandal, Marius Kjær.

Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy sier de er i beredskap og har bedt kommunene i Agder om å sørge for at vannet flyter fritt.

Brannvesenet har foreløpig ikke hatt noen oppdrag i Agder-fylkene som følge av flom og oversvømmelser.