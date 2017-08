Erkjenner smugling av ti kilo hasj

– Jeg fikk telefon fra en av de andre tiltalte om jeg kunne hente ti kilo hasj i Oslo, forklarte den 38 år gamle mannen i Kristiansand tingrett i dag under sin frie forklaring.

38-åringen er tiltalt sammen med tre andre for å ha innført og organisert smugling av 27 kilo amfetamin, seks kilo kokain og ti kilo hasj til Oslo i desember i fjor.

Påtalemyndigheten mener det er bakmenn fra Albania og Makedonia.

På tiltalebenken sitter seks menn og ei kvinne. De erkjenner delvis straffskyld etter tiltalepunktene. Andre punkter erkjenner de ikke straffskyld for.

Politiet slo til i Asker 9. desember, etter en lang spaning- og overvåkingsperiode i forkant. I en Mazda fant politiet narkotikapartiet.

Politiadvokat Ragnhild Helgesen og statsadvokat Leif Aleksandersen fører saken for påtalemyndigheten. Tiltalen mot de sju er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten. Foto: Lars Eie / NRK

Delvis straffskyld

I retten kom det fram at tre av de fire hovedtiltalte erkjenner kun å ha smuglet ti kilo hasj.

En fjerdemann, en 28 år gammel albaner, nekter for å ha noe å gjøre med hasj-, kokain- og amfetaminpartiet.

Tiltalene er forskjellige mot de sju i saken. Fire er tiltalt for omfattende smugling og eller transport og organisering.

De tre andre er tiltalt for medvirkning eller for å stå bak to store marihuanaplantasjer i Agder, hvor over 700 marihuanaplanter ble beslaglagt.

I tillegg er de tiltalt for omsetning av narkotika for 500 000 kroner.

Sto bak marihuanaplantasje

En 39 år gammel albaner som forklarer seg i tingretten erkjenner at han sto bak en marihuanaplantasje i Åseral.

Men han hevder at han ikke visste om en plantasje i Birkeland.

Det er også tiltalepunkter som blant annet omhandler falsk ID, ulovlig opphold i landet og strømtyveri.

De tiltalte er fra Albania, Makedonia og Norge i alderen 20 til 38 år. To er brødre, en av brødrene er gift med en annen tiltalt i saken. Påtalemyndigheten tror også at en tredje tiltalt kan være fetter til brødrene.

Fire nye kilo

I går erkjente en av de tiltalte at han også hadde hatt befatning med fire kilo hasj i Norge før de ble pågrepet.

Det er ikke lagt til grunn i tiltalen og var nytt for påtalemyndigheten.

Aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen, forklarte til NRK tirsdag at noe av transporten av narkotika også har foregått til andre land enn Norge, blant annet Belgia.

Derfor mener påtalemyndigheten at saken har forgreininger til andre land.