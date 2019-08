Elfly med Avinor-sjefen som pilot måtte nødlande i Arendal

– Piloten opplyser til politiet at han mistet fremdriften, altså motorkraften, da han nærmet seg flyplassen, sier politiets innsatsleder Kurt Ulven til NRK.

Mikroflyet var på vei mot Gullknapp flyplass i Froland, men fikk problemer og gikk ned ved Nesheim i Arendal.

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen var pilot med statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo fra Vennesla som passasjer.

Avinor-sjef Dag Falk-Petersen og statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo var om bord i flyet som nødlandet i Arendal. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Vi fikk en indikasjon om at det var en feil på motoren og at fremdriften ble borte. Jeg kalte inn «mayday» til tårnet, og så etter et sted å lande, sier Falk-Petersen til NRK.

– Føles det som et nederlag at flyet gikk ned?

– Ja, det gjør det, svarer konsernsjefen i Avinor.

– Det skjedde ikke på grunn av mangel på strøm. Men dette er ikke bra, legger han til.

Flyet nødlandet ved Nordnestjønn. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Utstyrt med fallskjerm

Statssekretæren beskriver Avinor-sjefen som rolig og handlingsorientert under nødlandingen.

– Det var overraskende rolig stemning i cockpiten, sier Horrigmo.

– Du kjente ikke på panikk i det hele tatt?

– Nei. Jeg følte meg trygg på at han ville håndtere situasjonen, svarer hun.

Elflyet er også utstyrt med en nødfallskjerm som kan skytes ut fra taket. Den vil sikre at flyet daler rolig ned til bakken ved en nødsituasjon. Fallskjermen ble ikke benyttet ved nødlandingen i dag.

Flere turer denne uken

Denne uken har flyet hatt flere turer med Avinor og inviterte gjester.

Blant annet har Høyres ordførerkandidat i Oslo vært ute med Avinor i elfly i dag:

– Jeg fikk nettopp melding om at flyet har gått ned, og at de som er om bord har det bra, uttalte pilot Helge Storflor rett etter ulykken. Han fløy det elektriske småflyet i går.

Tårnet på Gullknapp flyplass varslet politiet om ulykken klokken 14.42.

– Flyet meldte «mayday» til tårnet, altså om nød. Deretter ble radioforbindelsen brutt, da flyet gikk ned, forteller daglig leder ved Gullknapp, Jan Morten Myklebust til Agderposten.

Under landingen «hoppet» flyet bortover bakken, og flyet tippet over ned i et tjern.

Politiet og Statens havarikommisjon skal granske ulykken.

NRK var om bord i flyet i går:

Avinor mener Norge vil bli et foregangsland for elektriske fly. De spår at den første kommersielle el-flytrafikken vil komme innen 5 - 6 år, og i dag viste de frem det eneste av sitt slag her til lands i Arendal.