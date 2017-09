Deler av hus tatt av skred

Deler av et hus er tatt av et jordskred på Tveit i Kristiansand. Nødetatene er på vei. Ifølge politet er ingen personer skadet. Også veien inn til huset er skadet. Det skal ikke være akutt fare for ytterlige boliger, men det tas kontakt med beboere i de nærmeste husene.