Debutant med dansbare rytmer

Han begynte tidlig å spille bass i band med kompiser hjemme i Vågsbygd i Kristiansand.

Etter hvert fikk Simen Andreas Knudsen interesse for hele lydbildet og dro til Oslo for å utdanne seg innen lyd- og musikkproduksjon.

Trives som produsent

– Jeg oppdaget at mye av det som spilles på radio ikke er rock lenger, men elektronisk pop blandet med akustisk musikk, forteller Simen Andreas, som gikk i gang med å produsere egne låter inspirert av det han hørte andre gjorde.

– Det er utrolig moro å lage musikk på denne måten, smiler Vågsbygdgutten som har produsert musikk for andre også, blant andre bandet SOFA fra hjembyen.

Med sangen «Allsang på brygga» har SOFA nådd 350 000 avspillinger på Spotify, forteller Simen Andreas, og understreker at det er bra for et band fra Sørlandet.

Simen Andreas Knudsen forteller også at musikken hans blir brukt i kortfilmen «Fuckings mai».

– Det er en film som handler om russetida, og det er stas å få musikken sin med på filmlerretet, smiler han.

Debuterer med album Du trenger javascript for å se video.

Velger vokalister

Platedebutanten har valgt forskjellige vokalister til å synge sangene hans.

– Jeg korer litt selv på plata, men siden jeg ikke har verdens beste stemme finner jeg vokalister som kler låtene min. forteller han.

Som produsent arbeider du både kreativt og teknisk, forklarer Knudsen.

– Jeg jobber med å mikse og få det til å låte stort og bra, så det er bare meg og vokalisten som er involvert i produksjonen, utdyper han.

– Jeg har fått mye bra respons på låtene, så nå er det bare å fortsette å jobbe videre for å bli bedre, konkluderer Simen Andreas Knudsen.

Fengende, mener anmelderen

Musikkanmelder Øyvind Nyvoll sier at Simen Andreas Knudsen har satset på å lage musikk hvor han er produsent og setter sammen loops, harmoniske forløp og rytmer til låter.

– Så henter han inn forskjellige vokalister og bruker dem der han synes de passer best, og på den måten har Knudsen totalkontroll på produksjonen, mener Nyvoll, som legger til at resultatet blir fengende, men kanskje litt todimensjonalt.

– Funksjonen til låtene er nok ikke å lage stor kunst, men å lage musikk som gjør det den skal – nemlig å få folk til å danse. Der lykkes han godt! konkluderer anmelderen.

POENGSUM: 7 av 10