Datteren Daisy ble påkjørt og drept: – Jeg er en fortapt far

– Jeg har mistet mitt liv. Min kone gråter mye, forteller den forsiktige franskmannen til NRK etter at retten er hevet mandag ettermiddag.

En 22 år gammel mann står tiltalt for å ha kjørt på og drept hans datter Daisy May Tran (28) på Snartemo i fjor sommer.

Tiltalte har forklart seg i Lister tingrett i dag. Han nekter straffskyld, og hevder at han har vært så full at han ikke husker noe fra lørdagsnatta det skjedde.

Han forklarte at han ikke husker å ha kjørt flere mil fra sin egen bolig til familiens hytte i området.

22-åringen fortalte at han ofte drikker seg svært beruset, og innrømmet at han flere ganger hadde kjørt i fylla.

Han fortalte at han også tidligere hadde opplevd å ikke huske noe fra kjøreturen.

Daisy May Tran ble påkjørt og drept på en blindvei i Snartemo i Hægebostad kommune 2. juni 2019. Foto: Privat

Tryglet i brev

Det er halvannet år siden familien Tran fikk beskjeden om at deres datter var påkjørt og drept. Hun bodde i Stavanger, og var en del av et technomiljø der.

Vennegjengen var på en gård i Hægebostad for å rigge til en forestående festival. Det var fest lørdagsnatta.

Halv seks søndag morgen, fant en av dugnadsgjengen Tran og venninna på veien fem hundre meter fra gården. Den ene død, og den andre hardt skadet på den avsidesliggende blindveien.

I lang tid var det ingen siktet i saken. Familien Tran gikk ut i media med et brev der de tryglet gjerningspersonen om å melde seg.

Etter fire måneder ble 22-åringen fra lokalmiljøet siktet.

Vennene laget et minnested der Tran ble funnet død. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Sier det ikke for meg selv, for min datter er død

Det er fremdeles tøft for familien Tran:

– Jeg sover veldig lite. Jeg har det ikke bra i det hele tatt, forteller faren.

I retten satt tiltalte bare en meter fra Tran da han forklarte seg.

Faren sier det er tøft å være i retten, men at han har en viktig grunn for å komme. Han vil se at tiltalte blir dømt:

– Jeg håper det blir et krav at han aldri kommer nær en bil igjen. Når jeg sier det, så er det ikke for meg selv, for min datter er død.

Han skal vitne i retten tirsdag.

Dang Nguyen Tran skal følge rettssaken mot 22-åringen som er tiltalt for å ha kjørt på datteren hans. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Indisier

Forsvarer Berit Therese Knudsen sa i retten i dag at hun mener saken er bygget på indisier:

– I mange saker er såkalte direkte bevis fellende i seg selv. Jeg minner om at retten skal være tilnærmet hundre prosent sikre på skyld.

Hun har tidligere sagt til NRK at hun vil gå for frifinnelse av sin klient.

Politiet har ikke DNA som knytter mannen til åstedet, men mener en rekke digitale spor fester han til ugjerningen.

Tiltalte ble flere ganger spurt av rettens administrator om det var noe som kunne utelukke at han var gjerningsperson.

Det klarte han ikke svare ja eller nei på:

– Jeg vet ikke. Det er vanskelig.