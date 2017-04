Cornelia (7) leder storslått forestilling

En grønt strutteskjørt og sko med paljetter skal ledsage Cornelia Øgrey Bransdal sin første scenejobb.

– Jeg skal snakke litt om dyr, og så kommer det lyder fra orkesteret nesten hele tiden når noen sier noe, sier den unge jenta om hva som skal skje på scenen, sier Øgrey Bransdal.

Cornelia (7) skal lede en storslått forestilling i Kilden teater- og konserthus. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Musikken i konserten er rundt temaene dyr, Sirkus Jesper og Hakkebakkeskogen, og publikum får også møte flere av figurene fra Hakkebakkeskogen. Cornelia Øgrey Bransdal er klar for å ta scenen med storm.

– Jeg gleder meg veldig til å gå på scenen og gruer meg ikke, sier den spente sjuåringen.

– Det vi får når vi gjør dette er å utfordre det musikalske. Når man skal arrangere for et stort orkester, må man gå inn i musikken og løfte noe her, sier underholdningssjef i Kristiansand dyrepark, Roy Bjerke.

Bjerke sier at mange gjester får et nytt forhold til musikken fordi den er så kraftig og mektig.

Cornelia Øgrey Bransdal elsker å stå på scenen, og er glad for at noen valgte nettopp henne som konsertvert.

– De trodde at jeg kunne gjøre jobben på scenen og de synes jeg var veldig morsom. Jeg elsker å stå på scenen og håper jeg kan gjøre dette når jeg blir eldre, sier Øgrey Bransdal.

De to konsertene holdes på lørdag klokka 13 og 15 i Kilden teater- og konserthus.