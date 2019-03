Alliansen ble bortvist etter stemmejakt på skoler

Fredag stilte Hans Jørgen Lysglimt Johansen fra Alliansen opp på en parkeringsplass i sentrum av Arendal, her delte han ut Trump-effekter og ville skaffe underskrifter fra ungdommer slik at partiet kan stille liste under høstens kommunevalg i Arendal.

Foto: Mathias Hamre / NRK