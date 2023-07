Denne uken skal vi sykle 5 etapper i Nordland, første etappe starter i Brønnøysund. Alle sykkelrutene finner du i kartet under

Totalt skal det sykles 15 etapper i tre ulike områder i Norge. Klikk på pilene for å utvide kartet

Dagsprogrammet vårt er delt i to. Først sykler vi en etappe og har dagsendinger direkte fra sykkelsetet. Når vi er fremme på ankomststedet spiller vi inn kveldssendingene, som vises senere samme kveld på NRK1.

Tidsplanen for den første uken er:

Dagsendingene – Sykkeletappene:

Onsdag 5. juli: Brønnøysund-Tjøtta

Direktesending på NRK1 fra kl. 10:05 til 15:20

Ferge fra Horn til Andalsvågen med avgang 11:55, fremme 12:15

Ferge fra Forvik til Tjøtta med avgang klokken 14:10 fremme 15:00

Torsdag 6. juli: Tjøtta-Herøy

Direktesending på NRK1 fra kl. 12:45 til 17:05

Ferge fra Søvik til Herøy med avgang klokken 16:15, fremme klokken 16:45

Fredag 7. juli: Herøy-Dønna

Direktesending på NRK1 fra 11:55 til 17:00

Lørdag 8. juli: Dønna-Løkta

Direktesending på NRK1 fra 13:45 til 17:45

Ferge fra Bjørn til Løkta med avgang kl. 16:10, fremme kl. 16:40

Søndag 9. juli: Løkta-Nesna

Direktesending på NRK1 fra 12:15 til 17:00

Ferge fra Levang til Nesna med avgang kl. 16:10, og ankomst kl. 16:35

Kveldssendingene, med gjester:

Kort tid etter at vi er fremme på ankomststedet lager vi et helt egen sommerlett kveldsprogram med lokale gjester – som sendes på NRK1 senere på kvelden. Opptaket gjøres på målområdet for dagens etappe. Du må gjerne komme bort til oss og se på innspillingen. Hele opptaket tar vel en time.

