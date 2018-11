VM-debut stod til gull

Undredal stølsysteri fekk gullmedalje for sin kvite geitost, Eldgamal, under oste-VM i Bergen i helga. – Det var heilt vanvettig moro, seier Anna Karine Marstein, dagleg leiar av ysteriet, og torgkone under verdsmeisterskapen. Dette var første gongen Undredal stilte i VM.