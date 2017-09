Vil ha nynorskkurs for foreldre

Noregs Mållag håpar nynorskkurs for foreldre blir eit tilbod i fleire kommunar. Som første kommune i landet arrangerer Sveio kommune i Hordaland nynorskkurs for foreldre i grunnskulen. Foreldra lærer om norsk språkhistorie og grammatikk. Noregs Mållag applauderer nynorskkursa, og skal søkje om støtte til at tiltaket kan bli utvida.- Dette er eit nødvendig kurs, seier leiar Magne Aasbrenn i Noregs Mållag. Han trur slike kurs kan føre til at færre elevar skiftar over til bokmål.