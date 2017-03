Trøbbel for fjellovergangar i Sør-Norge

Allereie er ein fjellovergang stengd, medan det er kolonnekøyring over to.

– No er det kolonne for alle over Hardangervidda og riksveg 13 Vikafjellet. Hol–Aurland er heilt stengt, seier Nina Heggernes ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

Det er ikkje nedbørsmengdene som fører til problem, men snøfokk.

Sjå: Slik ser det ut på vegane no (Statens vegvesen sine webkamera)

– Det er tidvis redusert sikt, seier Heggernes og legg til at det på Hardangervidda er frisk bris og seks blå grader i 06-tida.

Statsmeteorolog Frode Hassel seier at det kan bli vanskelege køyreforhold utover dagen i dag.

VIND: Det blir ein vindfull dag i Sør-Norge, noko som kan skape problem for fjellovergangane, seier statsmeteorolog Frode Hassel. Foto: Marit Hommedal

– No bles det stiv til sterk kuling i høgfjellet og nedbøren kjem som snø. Det ser ut til å halde seg mesteparten av dagen, seier han og fortel at eit nedbørsområde med ein god del vind trykkjer på over landsdelen.

– Så det bles stiv til sterk kuling på kysten og det blir litt regn og yr heile dagen, men vil lette på når det nærmar seg kvelden. Då vil også vinden minke litt, seier Hassel.

Slik er det på fjellovergangane i Sør-Norge: