To i drukkenskapsarrest i Førde

To menn vart i natt sette i drukkenskapsarrest i Førde. Ein av dei oppførte seg utagerande på ein utestad, medan den andre vart meld for ordensforstyrring og for å ha slått til ei vakt. Politiet fekk også melding om ein person som slo og sparka i veggar i Førde sentrum, men kunne ikkje finne vedkommande.