Stengde tunnel i tre timar



Fjærlandstunnelen på riksveg 5 mellom Skei og Fjærland var i går kveld stengd i tre timar etter at det ramla ned steinar i vegbana. Ein geolog vart kalla ut til staden for å undersøke om det kunne rase ut meir. Før tunnelen opna att like før klokka 23 vart det reinska litt stein i området der steinflaka hadde losna, opplyser Vegtrafikksentralen.