Slik er stoda på vegane

E16 over Filefjell er no opna for trafikk etter uvêr, melder Statens vegvesen. Det er også riksveg 52 over Hemsedalsfjellet. Desse vegane er framleis stengde: Hol–Aurland, Strynefjellet, Tyin-Årdal og Vikafjellet. På Vikafjellet vert det gjort ei ny vurdering klokka 0900. Les oppdaterte vegmeldingar her.