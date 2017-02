Samde om pris

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane har betalt 11,8 millionar kroner for den tidlegare fabrikkbygningen til Ramstad Eskefabrikk i Angedalen i Førde, skriv Firda. Bygningen skal no byggjast om til lager for gjenstandar som treng betre lagringstilhøve, mellom anna båtar og landbruksutstyr. Seljar er Ramstad Holding AS.