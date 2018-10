Ny sykkelveg i Førde

Førde kommune har no opna ein ny gang- og sykkelveg i sentrum av Førde. Sjå den i bruk i videoen under. – Eg håpar vegen blir godt motteke, og at folk vil bruke den mykje når den opnar. Vegen kan vere ein fin turveg for mange, seier prosjektleiar Erling Varlid til Firda.