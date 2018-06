Må møte i retten

Ein mann i 20-åra må i oktober møte i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for seksuell omgang med mindreårige. Jenta var under 16 år då overgrepet skjedde sommaren for to år sidan på ein mindre stad i Sunnfjord. Mannen må også svare for bruk og oppbevaring av narkotika.