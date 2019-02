Køyrde for fort utan lappen

Ein mann i 30-åra busett i Sogn har fått 15.000 kroner i bot. Mannen vart to gonger i fjor stoppa som bilførar, sjølv om han ikkje hadde førarkort. Ved første høvet køyrde han også for fort i 60-sona.Mannen har godteke bota for brot på vegtrafikklova.