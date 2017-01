Kontroll i Førde

Tre førarar vart melde til politiet då Statens vegvesen i går hadde kontroll i Førde. Ein av dei vart meld for ulovleg transport av farleg gods, ein for manglande førarrett og ein for å stikke av frå kontrollen. Han vart henta innatt av politiet. I tillegg vart det utferda seks bruksforbod.