Har fått 18 søkjarar

Norsk reiselivsmuseum i Balestrand har sidan i fjor sommar vore på jakt etter ny avdelingsleiar. I den tredje utlysinga av stillinga har no 18 personar søkt jobben, det skriv Sogn Avis. Administrerande direktør for Musea i Sogn og Fjordane, Kjartan Aa Berge, seier til avisa at planen er å vere ferdig med tilsetjingsprosessen til jul.