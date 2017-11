Fylkeskulturprisen til Sønnerheim

Kristin Sønnerheim (85) har i 50 år stelt og rydda stien gjennom Aurlandsdalen med handmakt. Slik har ho fått namnet «Mor Aurlandsdalen». No får ho fylkeskulturprisen for innsatsen.

– Innsatsen til Sønnerheim har vore avgjerande for å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg. Vandrerutene blir brukt av hundrevis av menneske kvart år, seier leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.