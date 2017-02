Flora seier ja til Vågsøy

Flora bystyre har sagt ja til å gå i forhandlingar om å slå seg saman med Vågsøy. Politikarane håpar framleis at Bremanger også vil vere med, skriv Firdaposten. Dei gjekk også inn for at folket blir høyrde gjennom folkemøte og ei innbyggjarundersøking på telefon. Formannskapet i Vågsøy skal handsame saka i dag.