Fleire fjellovergangar opna

Situasjonen på fjellovergangane er betra onsdag. Riksveg 13 over Vikafjellet og fylkesveg 50 over Hol–Aurland er framleis stengde. Over Hemsedalsfjellet kan det bli innført kolonnekøyring på kort varsel. Haukelifjell, Hardangervidda, Filefjell og Strynefjellet alle er opne for fri trafikk.