Dømd for narko-kjøp

Ein nordfjording i 20-åra må åtte månader i fengsel etter å ha kjøpt og oppbevart narkotika. Han køyrde også moped i rusa tilstand, og utan at han hadde førarkort. Mannen må også betale ei bot på 6.000 kroner i bot og får sperrefrist for alltid for å ta førarkort.