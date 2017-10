Dirigerer trafikken på Lote

Vegmeldingssentralen melder at det vil bli sett inn trafikkdirigering på Lote ferjekai i dag, for å syte for at dei som skal køyre Panoramavegen mot Stryn kjem seg forbi ferjekøen. E39-sambandet Anda - Lote blir framleis trafikert av ei mindre ferje enn normalt, og det er venta kø i samband med helgeutfarten.