Bussjåførar melde for lite kvile

Ikkje mindre enn fire sjåførar på turistbussar vart tekne for å ha brote køyre- og kviletidsreglane då Statens vegvesen heldt kontroll på E39 i Førde i går kveld. For to av sjåførane var regelbrota såpass alvorlege at dei vert melde til politiet.