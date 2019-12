Bil i fjellveggen på E39

Naudetatane har rykt ut til eit trafikkuhell på E39 ved Prestesvingen, mellom Reed og Sandane i Gloppen. Ein bil skal ha køyrt inn i fjellveggen. Ifølgje politiet meinar bilføraren at han skal ha kome uskadd frå uhellet, som skjedde like over klokka 07. Det blir opplyst å vere ein del kø på staden.