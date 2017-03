Ber om Strynefjellssvar

Senterpartiet etterlyser kva som blir gjort med kvalitetssikringsrapporten om riksveg 15 over Strynefjellet. Lokale krefter krev ny tunnel. I eit skriftleg spørsmål til samferdsleministeren skriv stortingsrepresentant Janne Nordås Sjelmo at det har teke for lang tid sidan rapporten kom i 2014. Det har heller ikkje kome lekkasjar frå Nasjonal transportplan om vegen.