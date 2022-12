Ystepikene til finalen

Årets tre finalister til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er nå klare. En av de tre er Ystepikene fra Varhaug. I begrunnelsen fra Innovasjon Norge heter det at Ystepikene kombinerer tradisjonelt landbruk med produksjon av toppkvalitets oster fra egne råvarer og har åpnet dørene for besøkende og for andre lokalmatprodusenter.