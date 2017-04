– Det er helt utrolig hvordan du kan bli bedratt. For du blir det. Jeg prøvde å si til meg selv at jeg sitter rolig i en stol, men det nytta ikke.

Vigdis Vagle testa berg- og dalbanetur med VR-briller. Hun ble overraska over hvor reell hun opplevde at turen var. Foto: Anders Fehn / NRK

Pensjonist Vigdis Vagle har nettopp vært på berg- og dalbanetur med VR-briller. Hun opplevde å være med på turen, men var i virkeligheten helt trygg i en stol på Stavanger universitetssjukehus.

Vagle er pensjonert sykepleier, og villig prøvekanin for eldreforskning ved Stavanger universitetssjukehus. Gruppa med eldre er med på første test for det som kan bli framtiden i Sykehus-Norge. Målet er blant annet å finne ut hvordan bruk av virtuell virkelighet (VR) egner seg for eldre pasienter.

– Spennende og interessant, sier den pensjonerte sykepleieren.

Pasienten kan «besøke» familien hjemme

Forskningsprosjektet i Stavanger er et samarbeid mellom avdelingen Sesam i Helse Vest og firmaet Doublethink. Før sommeren skal første etappe i arbeidet være ferdig.

Magnus Birkenes er partner og konseptutvikler i Doublethink. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er mange muligheter for bruk av VR i helsesektoren, sier Magnus Birkenes i teknologiselskapet og skisserer ulike eksempler der VR kan være positivt for pasienter:

Oppleve steder som er vanskelige å besøke fysisk

Ta del i familieselskap gjennom direktesending

Personer med demens kan bli tatt med til steder som hjelper dem å huske

Gode opplevelser, som revy eller konsert, kan flytte oppmerksomhet bort fra smerter

Første fase er å få innspill fra gruppa med eldre personer som tidligere har jobbet i helsesektoren. Svarene som ønskes, er hvilke pasienter denne teknologien kan passe for, og i hvilke sammenhenger VR-briller kan ha noe for seg.

– Resultater fra utlandet viser at VR kan dempe stress og angst. Det setter personen i en annen sinnsstemning, og får han eller henne til å slappe av. Dette kan være verdifullt for mange pasientgrupper på et sykehus, sier Birkenes.

Innen fem år

Sykehuset er opptatt av at målet med prosjektet er gode, skreddersydde løsninger, der innholdet på VR-brillene kan spesialtilpasses til ulike pasienter.

Martha Therese Gjestsen i Sesam som er del av Helse Vest. Avdelingen jobber blant annet med forskning og undervisning om temaet eldremedisin. Foto: Anders Fehn / NRK

– Dette er en ny måte å tenke helse på, og brukere må være involvert i prosessen. Teknologer peker på uante muligheter, men det er viktig for sykehuset å forske grundig for å finne løsninger som passer oss, sier Martha Therese Gjestsen, stipendiat ved Stavanger universitetssjukehus.

Eldrebølga kommer. Om 40 år er trolig hver femte nordmann over 70 år, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå.

– Og parallelt blir det færre yrkesaktive i helsesektoren. Hvis vi skal opprettholde dagens tilbud, må vi tenke nytt. Blant annet rundt bruken av teknologi, sier hun.

– Når er det VR-briller klar til pasienter ved norske sykehus?

– Når nytt sykehus i Stavanger er klar i 2023, da er jeg sikker på at VR-teknologi er tatt i bruk.