Voldskriminaliteten øker blant unge: – Kyss skoene mine ellers «stabber» jeg deg

– De truet og sa jeg måtte kalle de sjef og kysse skoene deres, eller skulle de «stabbe» meg, sier «Erik».

NRK har valgt å anonymisere gutten. «Erik» er ikke hans ekte navn.

En høstdag tidlig i oktober var han ute med to kompiser som er noen år yngre enn ham selv. De liker å leke med sparkesykkel sammen.

Denne dagen endte derimot ikke som andre dager.

Kompisene møtte en guttegjeng som over lengre tid hadde mobbet «Eriks» yngre venner. Da han ba de unge guttene slutte med dette, brøt en slåsskamp ut.

«Erik» mener han fikk overtaket i slåsskampen, og at guttene ga seg.

Da kompisene var på vei hjem, trodde de hendelsen var over. Det var den ikke.

To av guttene hadde fulgt etter dem, og nådde dem igjen utenfor huset. De hadde med seg kniv og hammer.

En mobiltelefon var også fremme for å filme, og nå truet de «Erik» til å bøye seg ned, kysse skoene deres, og kalle dem «boss».

Hvis han ikke gjorde som han fikk beskjed om, skulle han bli knivstukket.

«Erik» forteller at han var mest bekymret for at de yngre kompisene hans skulle bli skadet. Foto: Ingvild Taranger / nrk

«Erik» nektet å gjøre som guttene sa. En dame så hva som skjedde, og sa hun skulle ringe politiet. Da sprang guttene fra stedet.

«Erik» kom uskadd fra situasjonen, og politiet ble kontaktet.

– Jeg vet om at flere går med kniv. Jeg tror det handler om å være kul og tøff, sier han.

Stefaren til «Erik» synes det er skremmende at unge ikke kan føle seg trygge.

– Jeg føler på en redsel og er forbannet, sier stefaren.

Han er sjokkert og tror ikke unge innser hvor ille det er.

– De er små unger. Jeg lurer på hvor de har det fra, sier stefaren oppgitt.

«Erik» og de to yngre vennene hans kom uskadd fra hendelsen. Foto: Ingvild Taranger / NRK

Forsker bekrefter: Utviklingen snur kun hos de yngste

Den registrerte voldskriminaliteten øker i de yngste aldersgruppene. Det bekrefter Lars Roar Frøyland som forsker på vold og kriminalitet blant unge.

– Både hos barn under kriminell lavalder (15 år) og blant dem som er under 18 år. I begge disse gruppene øker den registrerte voldskriminaliteten.

Tallene blant unge peker stadig oppover. Utviklingen skjer fra en tid med historisk lav registrert kriminalitet blant unge.

– Det er klart at det ikke er heldig. Det er aldri ønskelig at utviklingen snur når det har gått i positiv retning over tid.

Frøysland sier at vi ikke vet så fryktelig mye om faktorene.

– Det som er spesielt er at utviklingen ikke har snudd i eldre aldersgrupper. Den snur kun blant de yngste.

Forsker Lars Roar Frøyland sier at vi ikke vet nok om faktorene for den negative utviklingen. Foto: NOVA

Han mener det ikke er utenkelig at sosiale medier kan øke konfliktnivået.

– Det er en tendens til at små konflikter blir større og synligere, både i form av at alle ser at det krangles og at det dokumenteres. Vi ser jo hvor dårlige selv voksne er til å kommunisere på nett. At det også gjelder unge er ikke så rart.

Må brette opp ermene

Politiet liker ikke utviklingen.

– Det er alltid bekymringsfullt når man ser en økning av vold blant unge folk. Det er noe vi tar på alvor, sier Kathrine Sæland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt. Hun er seksjonsleder for forebyggende og patrulje i Stavanger.

Rogaland verst i Norge Ekspandér faktaboks Omtrent 7 personer per 1000ende innbygger i aldersgruppen 5-14 år er siktet i Rogaland. Det er høyere en noen andre fylker. Tallet på antall anmeldelser hvor mennesker under 18 er mistenkt, siktet eller domfelt i Sør-Vest politidistrikt har sunket fra 2018 til 2021, men hatt en økning fra 2021 til 2022. I perioden 01. januar 2021 - 19. oktober 2021 var det 1347 hendelser, hvor det i samme tidsperiode i 2022 har vært 1460 hendelser. Kilde: SSB og Sør-Vest politidistrikt

Rotseth sier det ikke finnes en rask løsning når det gjelder forebygging. Hun mener politiet må brette opp ermene og prøve å snu utviklingen sammen med samarbeidsaktører.

– Det er ofte folk i samfunnet som roper «dere må ta dem». Når det gjelder barn ned i 12- årsalderen er kanskje ikke det den beste løsningen.

Hun mener man må tenke større enn det.

– Mange av dem har sårbarhetsfaktorer som gjør at de står i situasjonen. Vi ønsker å hjelpe dem.

Tidligere i oktober ble en mann i tenårene knivstukket på en buss i Stavanger sentrum. Begge de to siktede er mindreårige, men over den kriminelle lavalder.

Rotseth mener også sosiale medier spiller en sentral rolle. Noen ganger ser politiet at det legges ut bilder av kniv eller andre våpen.

– Det kan være for å bygge status eller for å skape frykt. Når det har vært voldshendelser og slåsskamper legges det også av og til ut på sosiale medier.

Dette er med på å skape en utfordring politiet ikke hadde tidligere.

Seksjonslederen for forebyggende og patrulje i Stavanger, sier at det ikke er tvil om at det er gutter som oftest går igjen, både under og over 18 år. Foto: Ingvild Taranger / nrk

Mener utfallet kan bli fatalt

– Et uheldig slag eller bruk av kniv kan bli fatalt, så det er alvorlig når slike ting skjer.

Vibeke Lunde Steinstø, avdelingsleder for Uteseksjonen i Stavanger kommune, mener unge ofte ikke forstår konsekvensene av det de gjør.

Hun tror det er flere ting som gjør at unge tyr til kriminalitet.

– Status, frykt, spenningssøken, problemer hjemme. Det kan være flere forskjellige faktorer, men jeg tror de fleste unge ønsker å bli sett og hørt.

Avdelingsleder for Uteseksjonen Vibecke Lunde Steinstø synes det er viktig å poengtere at dette ikke er vanlige hendelser. Foto: Ingvild Taranger / NRK

Hun understreker derimot at slike hendelser ikke er normalt, og sier at det ikke er farlig å bevege seg rundt i byen.

– Det er viktig at det finnes flere man kan kontakte. Om man føler seg utrygg, om foreldre lurer på hva som skjer eller man hører om ting som har skjedd: Ta kontakt, om det er med politiet, Uteseksjonen eller andre.