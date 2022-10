Politi og ambulanse rykket raskt ut til stedet etter en mann i tenårene ble knivstukket på en buss på Kannik i Stavanger.

Politiet har siktet to personer for grov kroppsskade eller medvirkning til dette.

– Begge de to siktede er mindreårige, men over den kriminelle lavalder. En av de siktede ble pågrepet i natt, forteller politiadvokat Per Terje Brundtland, jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt, i en pressemelding søndag formiddag.

Uavklart skadeomfang

Den fornærmede mannen ble fraktet med ambulanse til Stavanger universitetssykehus med stikkskader, og er nå avhørt av politiet.

– Skadeomfanget er ikke avklart, men mannen var våken da han ble tatt med i ambulansen, sier operasjonsleder Roger Litlatun i Sør-Vest politidistrikt til NRK etter hendelsen i natt.

Klokken 23.48 i går kveld fikk politiet melding om en voldshendelse på Kannik i Stavanger Foto: TIPS

– Per nå foregår det en etterforskning der en taktisk og teknisk undersøkelse utføres, sier operasjonsleder Anders Oppedal, søndag morgen.

Politiet ønsker ikke å dele ytterligere opplysninger på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen.