Vil selje 12 oljeserviceselskap

Investeringsselskapet HitecVision i Stavanger skal selje 12 norske oljeserviceselskap, skriv DN. Oppkjøpsfondet, som har brukt 1,6 milliardar kroner på å redde oljeserviceselskap, meiner at oljekrisa er over. No legg dei 12 norske selskap ut for sal.