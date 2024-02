Vil holde vakt på smelteverket i Sauda gjennom helgen

Klokken 3.42 i natt rykket politiet ut på brann i smelteverket i Sauda.

– Det er kontroll på stedet, men industrivernet og brannvesenet vil kontrollere gjennom helgen for å se at det ikke blusser opp igjen. Det er et stort område, sier vaktleder Stein Arild Egeland i brannvesenet