Vil bygge fyllestasjonar for hydrogen

Om tre år skal det bli mogeleg for lastebilar som går på hydrogen å køyre langtransport frå Oslo, via Sørlandet og Vestlandet opp til Trondheim.

Stavanger-selskapet Westgass Hydrogen er klar til bygge ut fyllestasjonar lange hele strekningen.

Kommersiell direktør Arne Åkerlund er ikkje uroa over at det i dag berre er 3–4 lastebilar som går på hydrogen her i landet, og trur det blir fleire når det kjem fleire fyllestasjonar: