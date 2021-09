Vil begjære seg løslatt

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, vil i et støtteskriv til retten begjære seg løslatt. Dette etter at politiet tidligere onsdag ba om ny varetektsfengsling.

– Min klient er naturligvis skuffet over at politiet har begjært en ny varetektsfengsling. Samtidig har han vært forberedt på det. Vi vil begjære han løslatt, og er i ferd med å inngi et støtteskriv for å begrunne det, sier mannens forsvarer, Stian Kristensen til NRK.

Kristensen sier også til NRK at forsvarerne vil be om at politiet fremover er litt mer åpne om etterforskningen, slik at de unngår spekulasjoner i mediene.

– Dette har jeg diskutert med politiadvokat Fredrik Martin Soma, og vi mener politiet bør gå ut med litt mer informasjon om hvor saken står, sier han.