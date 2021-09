Ber om fire veker for Tengs-sikta

Politiet ber om at mannen som er sikta for drapet på Birgitte Tengs blir fengsla i fire nye veker.

I ei pressemelding skriv politiet at dei meiner det er fare for at mannen kan øydelegge bevis dersom han blir sett fri.

Mannen har nekta straffskuld.