Vassbakk & Stol skal bygge motorvei

Statens vegvesen har tildelt Vassbakk & Stol kontrakten på bygge E39 mellom Hove og Osli. Selskapet var best på pris, og scoret også best på kvalitet. Totalsummen for byggingen 2,75 kilometer med firefelts motorvei med diverse arbeider i tilknytning til dette, er nesten 380 millioner kroner.