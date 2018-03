Vant over finsk lag

Sandnes Ulf slo HJK Helsinki 2–1 i Marbella i Spania. Kent Håvard Eriksen scoret begge Sandnes Ulf sine mål. Aftenbladet skriver at kampen var 90 minutter opptur for Sandnes Ulf, og at en rekke av de nye spillerne har kvaliteter som vil bli verdifulle for de lyseblå.