Væpnet aksjon på Rennesøy

Politiet har stanset en bil etter melding fra publikum om våpen i bilen. Politiet har foretatt en kontrollert stans av bilen på Rennesøy og gjort funn av et luftvåpen. Fire menn i bilen vil bli anmeldt for blant annet. brudd på våpenloven. Politiet var bevæpnet under aksjonen.