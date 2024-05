Utestengt i 35 kamper etter rasistisk uttalelse

En person er som følge av rasistiske ytringer mot hovedtrener Sancheev Manoharan. i en lokal podkast utestengt i 35 hjemmekamper, skriver FK Haugesund på sine hjemmesider.

– Utestengelsen kommer som følge av en helt uakseptabel ordbruk vi som klubb ikke kan akseptere. Det skjer gjentatte ganger i samme episode og det er tidligere også blitt benyttet andre, nedsettende begreper om en av våre ansatte som er langt over streken. Sett i lys av det er vi heller ikke veldig imponert over beklagelsen som er kommet fra podkastens redaksjon i etterkant, sier daglig leder Martin Fauskanger.

Et enstemmig sanksjonsutvalg i klubben har vedtatt at personen utestenges fra Haugesund Sparebank Arena i 35 kamper. Vedkommende må også gjennomføre et holdningsendringsprogram før han ønskes velkommen tilbake på Haugesund Sparebank Arena.