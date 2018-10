Uro over utviklinga i Brasil

Tillitsvald Stein Roar Martinsen ved Hydro Aluminium Karmøy, blir uroa når han høyrer at råstofftilgangen er i fare. I dag varsla Hydro at Alunorte i Brasil stenger ned, og det kan få følgjer både for produksjonen på Karmøy og på talet på tilsette.