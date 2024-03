Tunnel mellom Figgjo og Ålgård på E39

– Tunnel fra Figgjo under Kongeparken til Limavatnet ligger inne i nasjonal transportplan som presenteres på fredag, sier statssekretær Tom Kalsås i samferdselsdepartementet.

Han presenterte nyheten sammen med stortingspolitikere og ordfører i Gjesdal i dag.

En bygging av tunnel på strekningen er avhengig av at bymiljøpakken også prioritere dette, og går inn med penger.

– Prosjektet vil koste rundt 3,2 milliarder kroner, og staten tar litt under halve regningen, sier Kalsås.

Ordfører i Gjesdal, Frode Fjellsbø, er svært glad for at regjeringen nå går inn for en tunnel på strekningen.

– Trafikksikkerheten blir bedre, næringslivet har godt av dette, og det gjør framkommeligheten på Ålgård bedre.