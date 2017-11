Troll-kontrakt til Aibel

Statoil og partnere har bestemt seg for bruke en milliard for å øke produksjonen fra Fram-feltet. Aibel får oppdrag for 600 millioner kroner skriver Statoil i en pressemelding. En ny gassmodul på Troll C-plattformen skal bidra til å øke oljeproduksjon og gasseksporten fra Fram-feltet, og legger forholdene til rette for videre utvikling i området.