Trolig ingen alvorlige skader

Begge førere var kvinner på henholdsvis 45 og 26 år. I den ene bilen satt også en passasjer. Alle er kjørt til legevakten for sjekk. En fører fikk førerkort beslaglagt, mistenkt for å ikke overholde vikeplikten. Veien åpnet for normal ferdsel.