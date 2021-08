Tre fikk kjøreforbud etter kontroll

Et vogntog fikk kjøreforbud da Statens vegvesen hadde kontroll på Sokn i dag. Årsaken til kjøreforbudet var at sjåføren hadde lastet feil og at lasten var for lang. Sjåføren måtte laste om og merke lasten før traileren kunne kjøre videre.

Et annet kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av dårlig sikret last.

Også et vogntog lastet med laks fikk kjøreforbud og gebyr for overlast. Det var også store avrenninger bak semitraileren, ifølge Vegvesenet.