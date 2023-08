Trans-flagget fjernet

Mens regnbueflaggene henger igjen, har noen fjernet trans-flagget som stod i midten på Domkirkeplassen i Stavanger. Leder i Fri Rogaland, Karoline Skarstein skriver i en melding at tauet som holdt trans-flagget oppe, er brent av, slik at det ikke er mulig å heise et nytt flagg.