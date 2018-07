Trangt om plassen for innfrysing – sender slakt fra øst til vest

– Vi har fått inn nesten 700 storfe de siste to ukene. Det er mye mer enn vi pleier å få inn, sier Arne Harald Stensland, daglig leder ved Skude fryseri på Karmøy i Rogaland.

På oppdrag fra Nortura tar de imot slakt fra andre deler av landet til innfrysing.

Denne uka blir blant annet 330 storfeslakt fraktet fra Rudshøgda i Hedmark til Skudeneshavn i Rogaland for innfrysing. En strekning på over 500 kilometer.

– Det har vært mer kjøring. Det optimale hadde vært å fryse denne slakten ned i Rakkestad i Østfold, der vi leier et fryseanlegg. Men her har det til tider vært fullt. Da har vi vært nødt til å kjøre slakten til andre deler av landet, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for totalmarked i Nortura.

Slakt til nedfrysing

Norsk landbruk er inne i sin verste tørkekrise siden 1947. Det er stor mangel på fôr, som rammer tusenvis av dyr.

Flere bønder har slaktet ned deler av besetningen sin, og andre vurderer å gjøre det. Nortura, Tine og Norsk Landbruksrådgiving har advart mot å sende dyr til slakting.

– Det er den dårligste løsningen for bonden. Rent økonomisk, sier Skulberg i Nortura.

En del av slakten i landet går direkte til nedskjæring for å selges videre som ferske produkter. På grunn av mye kjøtt i markedet, må en større del fryses ned i hele deler. Dette kjøttet må gjennom en rask innfrysing, og fraktes inn i store tunneler som fryser kjøttet ned.

Det begynner også å bli trangt om plassen på Skude fryseri på Karmøy. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

– Vi har fraktet slakt i større omfang enn normalt, og har vært nødt til å bruke anlegg i større deler av landet for å få dette til. Vi klarer å håndtere det, men har begrensa kapasitet, sier han.

Fulle fryselager

Nortura valgte å kalle slaktere hjem fra ferie for å være klare til å slakte dyr på grunn av den ekstreme tørken.

– Dette har vært nødvendig. Både for oss, men også for at bøndene skal være trygge på at vi er klare til å ta imot dyr til slakt, sier Skulberg.

Mye slakt har ført til overfylte fryselager som skaper utfordringer for slakteriene.

– Vi har blant annet veldig mye svinekjøtt på lager nå. Det tar opp plassen på enkelte fryselager, spesielt på Østlandet, sier han.

Arne Harald Stensland, daglig leder ved Skude fryseri på Karmøy i Rogaland. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Det er nesten 5400 tonn svinekjøtt på lager i Norge nå. Det er dobbelt så mye som for to år siden, og nesten fem ganger så mye som i fjor.

– Det begynner å bli fullt på lageret vårt. I tillegg til alt av storfe har vi store mengder gris utenom, sier Stensland som administrerer fryselageret på Karmøy.

Spent på lammesesongen

Over sommeren begynner slakteriene å gjøre seg klar til å ta imot mye lam til slakt. Med situasjonen som har vært i sommer, er det flere som er spent på hvordan høsten med lammeslakt blir.

– Vi håper at vi får unnagjort mye av storfeslaktinga, og at dette ikke går inn i lammesesongen. Det vil bli hektisk for alle slakterier i Norge, sier han.

Den store toppen for slakting av lam skjer i månedsskiftet august/september.